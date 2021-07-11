الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس حزب الغد: مصطلح الجمهورية الجديدة هام وحيوي وجيوسياسي

موسي مصطفى
موسي مصطفى

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مصطلح الجمهورية الجديدة هو مصطلح هام وحيوي وجيوسياسي واستراتيجي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستخدمه تحديدا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في مارس الماضي وهو يتحدث عن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصفه بأنه إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.

وألمح موسى مصطفى، إلى أن لفظ الجمهورية الجديدة هو لفظ هام للغاية يشير إلى أن الأمر ليس مجرد مباني مميزة فى مكان مميز بل إنه فكر جديد لدولة جديدة.

وأكد موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، على أن الهدف الأساسي أن تكون العاصمة الإدارية مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ميلاد الجمهورية الجديدة، خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم افتتاح هذا المؤتمر الوزاري المهم الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع دون أى تمييز أو تفرقة، وفى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة.

وأضاف الرئيس خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، وهو الأمر الذى يؤكد اهتمام مصر بالعمل على الارتقاء والتعاون وتعزيز التعاون بين دول المنظمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في القضايا ذات الصلة بالمرأة.

وأكد الرئيس السيسى على أن افتتاح المؤتمر بالعاصمة الإدارية يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة، وأن مصر تولى اهتماما لتحقيق نقلة نوعية بقضايا المرأة، وأن مصر استحدثت سياسات لتعزيز إمكانيات المرأة سياسيا واقتصاديا.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد مصطلح الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة الثقيفية العاصمة الإدارية الجديدة

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