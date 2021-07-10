الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حسام الدين يهنئ رئيس قضايا الدولة بمنصبه الجديد

حسام الدين يهنئ رئيس
حسام الدين يهنئ رئيس قضايا الدولة بمنصبه الجديد

استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حنفى عضو المجلس الخاص ورئيس قسم التشريع، المستشار محمد محمود عثمان عضو المجلس الخاص، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وذلك لتهنئته على توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، المستشار أحمد سعد عضو المكتب الفنى المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار أبوبكر الصديق رزق.

المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع رئاسة هيئة قضايا الدولة مستشارى قضايا الدولة

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