تحرير محاضر لـ11 ألف شخص لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية

نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ 11042 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10997 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 877 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 252 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1575) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وفي سياق متصل كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، من تحرير 13045 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12943 شخصا.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 102 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1015 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات1901 شيشة.

وتستمر الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين، حيث يتم تنفيذ حملات موسعة بشكل يومى تستهدف المرور على المنشآت والأماكن العامة بكافة المناطق بالمحافظات للحد من تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتفادي تفشي الوباء العالمي بين المصريين، وتم تحرير محاضر بالوقائع.