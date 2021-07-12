الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

اعترافات جيهان السادات عن خلافها مع الرئيس معمر القذافي

جيهان السادات
جيهان السادات

كشفت السيدة الراحلة جيهان السادات زوجة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، في حوار تلفزيوني لها كواليس علاقتها بالرئيس اليبي الراحل معمر القذافي، حيث قالت إنه حضر مؤتمرا للمرأة وأدلى بعدة تصريحات مناهضة للنساء.

وأضافت: «قال كلام غريب جدًا والنساء كلهم استاءوا، وكنت قاعدة وعلى يميني حرم القذافي، وعلى يساري حرم سيد مرعي، وطلب وضع سبورة على المنصة وكتب إزاي المرأة بتطالب بحقوق وهي عندها العادة الشهرية.. تشتغل إزاي، طبعا هو قال الكلمة وحصلنا هلع، والحاجة التانية إزاي هتكون حامل وتدخل معركة وانتخابات، وكتب حاجات غريبة، والسيدة أمينة السعيد قالت له «أنا مش بيجيلي العادة الشهرية.. أنا ست كبيرة وبشارك في بناء مجتمعي».

وأضافت: «بعد انتهاء المؤتمر فوجئت بمكالمة هاتفية تبلغنا أن الرئيس معمر القذافي في طريقه لزيارتنا، وأثناء اللقاء أخبرته بحزني مما قاله في المؤتمر الصحفي».

واستكملت: «قولتله البقرة تزعل لو اتهمتها بالكلام اللي انت قولته ده.. زعلتنا خالص.. إحنا نص المجتمع، فرد عليّا “على فكرة الست أمينة السعيد دي مش كويسة.. دي بتشرب سجاير”، فقولتله يا سلام.. هي معقولة إنها لو بتشرب سجاير دي حاجة تدينها». 

وتوفيت السيدة جيهان، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

أمينة السعيد القذافي جيهان السادات عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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