الخارجية: جيهان السادات نموذج متفرد للمرأة المصرية المُعينة لزوجها فى أحلك الظروف

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وإذ يتقدم وزير الخارجية، سامح شكري، بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الغالية، ليدعو المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته.

رحم الله السيدة جيهان السادات التي جسدت مسيرة طويلة من العطاء ونموذجًا مُتفردًا للمرأة المصرية المُخلصة، والزوجة المُعينة لزوجها في أحلك الظروف، وصولًا لتحقيق نصر تاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، ثم خلال معركة دبلوماسية أعادت لمصر حقوقها كاملة.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.