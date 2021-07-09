الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخارجية: جيهان السادات نموذج متفرد للمرأة المصرية المُعينة لزوجها فى أحلك الظروف

جيهان السادات
جيهان السادات

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وإذ يتقدم وزير الخارجية، سامح شكري، بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الغالية، ليدعو المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته.

رحم الله السيدة جيهان السادات التي جسدت مسيرة طويلة من العطاء ونموذجًا مُتفردًا للمرأة المصرية المُخلصة، والزوجة المُعينة لزوجها في أحلك الظروف، وصولًا لتحقيق نصر تاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، ثم خلال معركة دبلوماسية أعادت لمصر حقوقها كاملة.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: أفطنوا لحديث الرئيس

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

«خدوا حلاوة».. حبس شخص هتك عرض شقيقين فى البحيرة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر