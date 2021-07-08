الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قطعت قلوبنا».. تامر أمين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جريدة الدستور

كشف الإعلامي تامر أمين، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، إن الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين، معقباً: "الموضوع طوّل معاها شوية".

وأوضح أن الأطقم الطبية المشرفة على حالتها، قالت خلال الفترة الأخيرة، إن حالتها الصحية في تحسن، وخلال الأربع أيام الماضية كان هناك استقرار نسبي في الحالة حيث لا يوجد تدهور.

وتابع: "دلال عبدالعزيز النهاردة قطّعت قلبنا كلّنا، لأنها كتبت تويتة وهي راقدة في المستشفى قالت فيها، أشعر بوجع سمر غانم وصعوبة المرض، لكن ثقت في الله لا حدود لها، طيبة سمر غانم ستنجه من المرض".

 

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