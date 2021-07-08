الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الشهرة بتجيب زبائن».. اعترافات موكا حجازى فتاة «تيك توك» بعد ضبطها

موكا حجازي
موكا حجازي

قالت فتاة «تيك توك» موكا حجازي في اعترافاتها عقب القبض عليها من شرطة الآداب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وعقب تقنين الإجراءات، إن رغبتها في الثراء السريع دفعتها لنشر مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياة التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها « تيك توك وإنستجرام ويويتوب»، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

وقالت موكا حجازي في الاستجواب عن طريق الأجهزة الأمنية: «أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام»، وموقع «يوتيوب» وكنت عايزه فلوس وابقى معروفة علشان اتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعللي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة».

وأضافت: «أحد الاشخاص ساعدني في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحالات مقابل أرباح مالية».

كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فتاة التيك توك موكا حجازي شرطة الآداب الثراء السريع الفيديوهات

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