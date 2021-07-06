الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مطعم بطن لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة

ضبط صاحب مطعم
ضبط صاحب مطعم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مطعم بحوزته طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل بيعها للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث تموين القاهرة، في ضبط (1,2 طن "مفروم لحوم – بانيه دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

- ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق منفصل أسفرت الحملات عن ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2٫54 طن "جمبرى") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 5 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأعراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" – (1,24 طن "جبن رومي") مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

محافظة القاهرة مديرية أمن بدون ترخيص غير صالحة للاستهلاك الآدمي السلع الغذائية الإجراءات القانونية قضية تموينية متنوعة غير صالح للاستهلاك الآدمي اتخاذ الإجراءات مباحث تموين تموين القاهرة المدير المسئول

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وائل لطفي

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