عاهل المغرب يترأس حفل توقيع اتفاقيات لتصنيع وتعبئة لقاح كورونا

ترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقية لمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ولقاحات أخرى بالمغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 500 مليون دولار.

يهدف المشروع إلى إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى رئيسية بالمغرب؛ لتعزيز اكتفائها الذاتي؛ بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيدين القاري والعالمي في مجال صناعة "التعبئة والتغليف .

كما يهدف المشروع - الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص - إلى إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط.

وجرى خلال الحفل التوقيع على ثلاث اتفاقات - بحضور الملك محمد السادس - أولها: مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد 19 بين الدولة المغربية والمجموعة الصيدلية الوطنية للصين (سينوفارم)، وقعها وزير الصحة خالد آيت الطالب، ورئيس مجموعة (سينوفارم) ليو جينغ تش، والثانية مذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بين المغرب وشركة (ريسيفارم)، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس المجلس الإداري لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، – والرئيس المدير العام لشركة (ريسيفارم)، مارك فانك،- وممثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بن جلون.

أما الاتفاقية الثالثة تتعلق بعقد وضع منشآت الشركة المغربية المتخصصة في صناعة الأدوية تحت تصرف الدولة، من أجل تصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 المملوك لشركة (سينوفارم) بين الدولة المغربية وشركة (سوطيما)، ووقعه وزير الصحة خالد آيت الطالب، والرئيسة المديرة العامة لـشركة المغرب للادوية لمياء التازي.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.