الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بشرى لمرضى السكر.. علاج أمريكي جديد بحقنة واحدة أسبوعيا

عقار تروليسيتي
عقار تروليسيتي

أعلن أساتذة علاج أمراض السكر عن طفرة دوائية جديدة في مجال علاج السكر من النوع الثاني، بطرح عقار "تروليسيتي" الأمريكي، أول حقنة أسبوعية تتيح التحكم في مستوى السكر بالدم، مع تجنب المريض لكثير من الأضرار الناتجة عن مرض السكري على المدى الطويل.

تم توفير العلاج من خلال "ايفا فارما"، إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، الوكيلة عن شركة "ليلي" الأمريكية الرائدة في مجال ابتكار علاجات السكر، حرصًا على تقديم كل ما هو جديد للمريض.

وقال الدكتور هشام الحفناوي، أستاذ علاج أمراض السكر، والأمين العام للجنة القومية للسكر التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الحقن تعتبر نقلة مهمة لعلاج مرضى السكر في مصر، والبالغ عددهم ٩ ملايين مريض.

وأوضح الحفناوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عقار "تروليسيتي" الأول والوحيد من نوعه حتى الان، وهو يساعد على إفراز الأنسولين، ويُعطى عن طريق الحقن باستخدام إبرة على هيئة قلم، ويأخذها المريض مرة واحدة في الأسبوع.

وتابع: العلاج الجديد يعمل على التحكم في نسبة السكر في الدم لدى المرضى من النوع الثاني، الذين يمثلون نسبة ٩٠٪؜ من إجمالي مرضى السكر في مصر.

وأكد أن أهم مزايا حقن "تروليسيتي" أنها تؤخذ مرة واحدة في الأسبوع، ويبقي المريض آمناً طوال الأسبوع، كما يساعد على فقدان الوزن، وبالتالي يقلل مقاومة الأنسولين وضبط مستوى السكر دون حدوث نوبات نقص في السكر.

وأضاف "الحفناوي" أن هذه الحقن الاسبوعية تعمل على السيطرة على مرض السكر، والوقاية من  مضاعفاته الخطيرة على القلب والكلى، مؤكدًا أنها الخيار الانسب لمرضى السكر المصابون بمشاكل قلبية.


من جانبه، قال الدكتور يحيى غانم، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر في جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة القومية للسكر، إن "تروليسيتي" يعمل علي تحفيز البنكرياس لإفراز الانسولين بعد الاكل، ويقلل من إفراز هرمون الجلوكاجون، مما يجعل مستوى السكر في الجسم منضبط.
وأشار إلى أن استخدام هذه الحقن يحمي المريض من الإصابة بمضاعفات مرض السكر من النوع الثاني، سواء على القلب والأوعية الدموية أو الكلى.

وكشف "غانم"، عن أن مرض السكر يعتبر من أهم الأسباب المباشرة لأمراض القلب، وأن أكثر من ٢٥٪؜ من مرضى السكر يصابون بمشاكل قلبية، كما يصاب من ١٥-٢٠٪؜ من مرضى السكر بأمراض اعتلال الكلى وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي.

وتابع: تم إجراء دراسة هامة على ٩ الاف مريض واظهرت النتائج أن "تروليسيتي" ساعد على تقليل درجة الخطورة والتعرض لجلطات القلب والمخ والوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة ١٢٪؜ من الحالات.
وذكر استاذ امراض الباطنة والسكر، أن العلاج الجديد آمن للغاية وسهل الاستخدام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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