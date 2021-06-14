الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس بالمحافظات

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

تنشر “الدستور” عبر هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس بالمحافظات، حيث يترقب أولياء أمور الطلاب والطالبات توقيت ظهور النتيجة بشكل رسمي ومعتمد من كل محافظة، لمطالعة بيان النتيجة عبر اللينكات الرسمية للمديريات التعليمية في كل محافظة وهو ما ننشره عبر هذا التقرير.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس بالمحافظات

  • نتيجة تالته إعدادي 2021 محافظة القاهرة: يمكن متابعة بيان حالة النجاح (من هنا)
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الجيزة: يمكن متابعة بيان حالة النجاح (من هنا)
  • نتيجة تالته إعدادي 2021 محافظة الاسكندرية: يمكن متابعة بيان حالة النجاح (من هنا)
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ: يمكن متابعة بيان حالة النجاح (من هنا)
  • نتيجة تالته إعدادي 2021 محافظة سوهاج: يمكن متابعة بيان حالة النجاح (من هنا)
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة أسوان: يمكن متابعة بيان حالة النجاح (من هنا)
  • نتيجة تالته إعدادي 2021 محافظة أسيوط: يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: (من هنا)
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة المنوفية: يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: (من هنا)
  • نتيجة تالته إعدادي 2021 محافظة البحيرة: يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: (من هنا)
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الوادي الجديد: يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: ( من هنا)
  • نتيجة تالته إعدادي 2021 محافظة الأقصر: يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: ( من هنا)
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الفيوم: يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: (من هنا)

 

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 نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس محافظة القاهرة

  1. بداية، فتح موقع نتائج التعليم الأساسي 2021 (من هنا)
  2. اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 وذلك لمعرفة بيان حالة النجاح
  3. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب من أجل متابعة الوصول لبيان الحالة للطالب
  4. اضغط على كلمة استعلام.
  5. وأخيرا، ظهور اسم الطالب ونتيجته بالمجموع الكلى وتفاصيل الدرجات للطالب والطالبة في جميع المواد.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس أحمد عوض نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الاعدادية رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي

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