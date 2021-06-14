تنشر “الدستور” عبر هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس بالمحافظات، حيث يترقب أولياء أمور الطلاب والطالبات توقيت ظهور النتيجة بشكل رسمي ومعتمد من كل محافظة، لمطالعة بيان النتيجة عبر اللينكات الرسمية للمديريات التعليمية في كل محافظة وهو ما ننشره عبر هذا التقرير.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس بالمحافظات

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس محافظة القاهرة