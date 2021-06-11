الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

أرشيفية
أرشيفية

جدول ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021.. يبحث عدد كبير عنها، وينتظر الموظفون البيان الرسمي لوزارة المالية بخصوص جدول ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021، حيث يعد من أولويات الموظفين في الفترة الحالية، خاصةً أنه الشهر الأول لتطبيق قرار زيادة المرتبات، بالإضافة إلي قرار رفع الحد الأدنى للأجور لكافة الدرجات الوظيفية، إلى جانب صرف العلاوات والحوافز، حيث أعلن قرار رئاسي بصرف علاوة دورية لعام 2021 بنسبة 7٪، من الأجر الوظيفي المسجلين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 13٪ من الراتب الأساسي لغير المسجلين بالقانون المعلن.

الحد الأدنى للأجور 2021

وأعلنت وزارة المالية كذلك بقرار رئاسي، زيادة الحافز الإضافي وتقييم الموظفين المطبق عليهم الشروط في 30 يونيو 2021، مما يجعلهم يستحقون العلاوات وأوضحت وزارة المالية قراراً يقوم على رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل الدرجات كالآتي:

1- الدرجة السادسة: 2400 جنيه.
2- الدرجة الخامسة: 2640 جنيه.
3- الدرجة الرابعة: 2880 جنيها.
4- الدرجة الثالثة: 3120 جنيها.
5- الدرجة الثانية: 3600 جنيه.
6- الدرجة الأولى: 4200 جنيه.
7- درجة مدير عام: 4800 جنيه.
8- الدرجة العالية: 6 آلاف جنيه.
9- الدرجة الممتازة: 8400 جنيه.

جدول ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

من المقرر أن تعلن وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 لجميع العاملين بالدولة، ولكن لم يتم تحديد اليوم حتى الآن، حيث من المتوقع أن يعلن عن الموعد خلال الأيام المقبلة.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

كشفت وزارة المالية توقيت صرف مرتبات شهر يونيو لسنة 2021، من خلال الكتاب الدوري الذي أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية في المالية، بشأن إقفال العام المالي، حيث يتصدر عمليات البحث واهتمامات الموظفين في مصر، وذلك  بمناسبة قرب انتهاء العام المالي، فمن المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من الثلاثاء 15-6-2021 وحتى الخميس 17-6-2021.

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