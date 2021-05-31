إقامة معرض الكتاب 30 يونيو.. وتحديد أعداد الزوار مع وزارة الصحة (خاص)

تنطلق الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثلاثون من يونيو المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الجمهور والرواد من فيروس كورونا.

وتنعقد اللجنة العليا للمعرض اليوم الثلاثاء، لاستعراض الآليات التنفيذية لإقامة الدورة الـ ٥٢ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وكشف مصدر مسئول من داخل الهيئة العامة للكتاب، إن الفعاليات التي من المقرر أن ترافق المعرض ستقام أونلاين، والمعرض يقام على مساحة السنوية، وليس جزئيًا.

وقال المصدر إن الهيئة ستناقش مع وزارة الصحة طريقة دخول وخروج الجمهور منه، منعًا للتكدس، وسيتم تقليص الأعداد بقدر المستطاع طبقا لما ستحدد وزارة الصحة، حيث أن المعرض في أيامه الطبيعية كان يشهد دخول أكثر من 150 ألف زائر في اليوم.

وأوضح المصدر أن سيشارك فيه كافة دور النشر التي تقدمت للمشاركة منذ تم فتح الباب حتي غلقه.

وكانت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢ حددت موعد معرض الكتاب 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، ليكون الموعد المقترح لانطلاقة، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد، وجاء هذا القرار بعد مناقشة عدد من الأمور المطروحة على مستوى العالم، ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس الماضي؛ اجتمعت اللجنة، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مفوضا عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وقررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على على الكاتب عبدالتواب يوسف.

ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.