تصدر الأوراق المطلوبة لـ التقديم للصف الأول الابتدائي 2022، محركات البحث خلال هذه الفترة، حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال البحث عنها، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بنشر بيان رسمي بتحديد المواعيد للتقديم، والمستندات المطلوبة.



الأوراق المطلوبة لـ التقديم للصف الأول الابتدائي 2022

ينشر" الدستور" الأوراق المطلوبة للتقديم عبر السطور القادمة، والتي تتمثل في الآتي: 4 صور شخصية لكل طالب متقدم، إضافة إلى 2 شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر، 3 دمغات التأمين الصحي، و صورة للبطاقة الشخصية الوالدين، طابع مهن تعليمية، إضافة إلى طابع دمغة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضا: صورة من التقديم الإلكتروني على الإنترنت وتحتوي على 3 رغبات لـ3 مدارس، إضافة إلى إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حال تغيير محل الإقامة، ويقوم ولى الأمر بشراء ملف به أوراق التقديم من المكتبة.

طريقة التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، عن طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا، عبر المنصة الإلكترونية لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، وللحد من أية تجمعات محتملة لأولياء الأمور، من التكدس والازدحام في مقار التقديم، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

موعد التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي

من جهتها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم اليكترونيا حيث يكون الأول من شهر يونيو القادم وحتى 30 من نفس الشهر لعام 2021، عبر المنصة الإلكترونية لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم لطلاب مدارس اللغات

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط ينبغى توافرها في طلاب اللغات، وهى: يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.

وبعد معرفة الأوراق المطلوبة لـ التقديم للصف الأول الابتدائي 2022، يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم، حيث يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

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