بعد العفن الأسود.. أخطر سلالات كورونا المتحورة حول العالم

سلالات كورونا

آلاف من التحورات طرأت على فيروس كورونا منذ بدء انتشاره في العالم انتقالًا من الصين التي ظهرت الحالات الأولى بها نهاية 2019، ومع ارتفاع أعداد المصابين وانتقالهم بين كل قارات العالم بدأت التحورات تطرا على الفيروس وبروتينه المكون له، ولكن من بين آلاف التحورات كان هناك 4 تحورات وصفها العلماء بالخطيرة كان آخرها النسخة الهندية التي أثارت فزع العالم ونقلت الهند إلى المركز الثاني فى أعلى الدول إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

والأكثر فزعًا في السلالة الهندية هي إصابة عدد كبير من المصابين والمتعافين من كورونا في الهند بالعفن الأسود القاتل، وهو نوع من عدوى نادرة جدا، ناجمة عن التعرض لعفن المخاط المتواجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة، وظهرت هذه العدوي في مصر بعد إعلان المستشفى التي توفى بها الفنان سمير غانم بإصابته بالعفن الأسود، في ظل نفى الصحة وجود السلالة الهندية بمصر.

الدستور تستعرض أخطر سلالات كورونا التي هددت العالم وأسباب تحور الفيروس:

محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة، رأى أن تحور الفيروسات وظهور سلالات جديدة منها أمر طبيعي في حياة الفيروسات، فانتقال الفيروس من شخص لآخر يتسبب في حدوث اختلافات في البروتينات والأحماض الأمينية المكونة له، مما ينتج عنه سلالات جديدة مختلفة في التأثير والانتشار ولا يرتبط التحور دائمًا بالخطورة بل من الممكن أن يصيب التحور الفيروس بالضعف.

وأرجع ظهور سلالات كورونا في مدن محددة لارتفاع الإصابات بهذه المدن مما غير من طبية الفيروس قائلا "تغير السلالة تعنى زيادة المصابين، وتترجم مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الكثافات السكانية وزيادة أعداد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

بينما رأى حسام فتحي، طبيب في إحدى مستشفيات العزل، أن تحور فيروس كورونا ووجود سلالات مختلفة منه يعود إلى تناول الأدوية بعشوائية، بالتزامن مع الشعور بأعراض الإصابة، خاصة المضادات مما يجعل الجسم يكون أجسامًا مناعية ضد هذا الدواء، فيقل مفعوله، وإذا توقف تأثير الدواء المخصص لن يكون هناك حل بيد الأطباء.

ونفت وزارة الصحة في أكثر من بيان لها ظهور أي من سلالات كورونا الخطيرة في مصر.

السلالة البرازيلية

تعد السلالة البرازيلية من أخطر السلالات التي ظهرت لكورونا في أواخر العام الماضي في منطقة الأمازون، وأثارت مخاوف من انتشار واسع النطاق لهذه النسخة من الوباء، ما دفع العديد من البلدان إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى البرازيل، وتفوق سرعة العدوى بالسلالة البرازيلية معدل سرعة العدوى بفيروس كورونا الأصلي بثلاث مرات، فيما بينّنت دراسة أجريت على عدد من المرضى في البرازيل أن هذه السلالة لها القدرة على إعادة إصابة المتعافين من الفيروس بنسبة 61 في المائة مقارنة بالفيروس الأصلي

وتحتوي السلالة البرازيلية، كما الجنوب أفريقية، على الطفرة الوراثية E484k في البروتينات التي تشكل الاكليل الشوكي المحيط بالفيروس، والتي تؤثر على نقطة الارتباط بين الفيروس والخلايا تحديداً، وتزيد قدرة الفيروس على الالتصاق بالخلايا وتقلل من فاعلية الأجسام المضادة.

السلالة البريطانية

ظهرت السلالة البريطانية أوائل العام الجاري، واكتسحت النسخة البريطانية مستوى العدوى في أوروبا وبريطانيا وألمانيا، وزادت قوة الفيروس في هذه السلالة زادت من قدرة الفيروس على الانتشار وأكد الأطباء أنها الأكثر قدرة على الانتشار وتتسبب في مسار مرضي أكثر تهديدا على حياة الإنسان.

سلالة جنوب افريقيا

ظهرت السلالة الجنوب أفريقية في أكتوبر العام الماضي، وصاحبها تغييرات في بروتين نتوءات (التاج) المحيط بالفيروس، وينطوي ذلك التغيير على طفرة رئيسية ، تسمى إي 484 كي، قد تساعد الفيروس على التهرب من أجزاء من جهاز المناعة، تسمى الأجسام المضادة، والتي يمكنها محاربة فيروس كورونا بناء على تجربة من عدوى سابقة أو لقاح.

السلالة الهندية

ظهرت السلالة الهندية في أواخر مارس، ونقلت الهند للمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد الإصابات، بأكثر من 26 مليونا، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز، وصاجبها ظهور عرض جديد قاتل وهو الفطر الأسود وهو عدوى نادرة في الوفاة في نحو 50 في المئة من الحالات، وقد يُنقذ بعض المرضى فقط بعد إزالة عظم الفك أو العين، ويشتبه الأطباء بأن يكون لذلك صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد 19.