تعرف على موعد عيد الأضحى 2021 وغرة ذى الحجة

تنشر《الدستور》تقريرًا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 وغرة ذى الحجة 1442، ومن المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وتكون مدة الإجازة أربعة أيام، وتمنح الدولة المصرية إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية، للموظفين سواء القطاع العام أو الخاص، ولدى المواطنين طقوس تمارس في هذا العيد، والتي منها ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل والأسر الأكثر فقرا.

ويعتبر عيد الأضحى المبارك أحد العيدين الشرعيين للمسلمين والمسلمات، ويمارس المواطنون طقوسهم بالاحتفال منذ بداية أول يوم في العيد، ويتنشر توزيع اللحوم على المواطنين البسطاء، وينتظر المواطنون كل عام عيد الأضحى من أجل ممارسة العادات والتقاليد المتبعة فى تلك المناسبة الدينية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021 وغرة ذى الحجة

1442

من المقرر أن يكون عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١، ويأتي عيد الأضحي المقبل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والذي تعاني منه كافة الدول على مستوى العالم.

وشهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو.

وتستعد دار الإفتاء، بالتنسيق مع المعهد القومى للبحوث الفلكية، وهيئة المساحة، لاستطلاع الهلال يوم الرؤية، لإعلان الرؤية الشرعية وتحديد أول أيام ذي الحجة وموعد وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك2021.

الأعياد والمناسبات الرسمية المقبلة

- ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- يوم وقفة عرفات، ويوافق يوم الإثنين 19 يوليو 2021.

- أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

- ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.

- ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.

- رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق الجمعة 23 يوليو 2021.

- عيد ثورة يوليو، ويوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

- رأس السنة الهجرية، وتوافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

ـ عيد القوات المسلحة، ويوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ المولد النبوي الشريف، ويوافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.