تصدر موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 ، محركات البحث خلال هذه الفترة، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التقديم في المدارس مطلع شهر يونيو المقبل، لذا تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين عن الطريقة والأوراق المطلوبة للتقديم من خلال المنصات الإلكترونية.

"الدستور" تنشر ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها لجمهور القراء موقع تقديم المدارس التجريبية للعام الجديد 2022، والأوراق المطلوبة والشروط عبر السطور القادمة.

وزارة التربية والتعليم.. موقع تقديم المدارس التجريبية 2022

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا لما أعلنته في بيانات رسمية لها، تم نشرها على منصاتها الإلكترونية، أنه قد تم تحديد الأول من شهر يونيو، لفتح باب التقدم الإلكتروني للالتحاق بالمدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال موقع بوابة التربية والتعليم، وأما بالنسبة للأطفال فيكون التسجيل عبر الرابط التالي بالقاهرة: cairomoe.net، ويشار إلى أن كل مديرية تعليمية بالمحافظات تسجيل عن طريق موقعها عبر الإنترنت.



طريقة التقديم في المدارس التجريبية

أكدت وزارة التربية والتعليم عبر منصتها الإلكترونية، أن التقديم للصف الأول والمدارس التجريبي سبدأ من أول شهر يونيو ويستمر حتى نهاية الشهر، حيث يمكن لأولياء الأمور التسجيل عبر الرابط التالي: emis.gov.eg، كما يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائها للالتحاق بالمدارس التجريبية تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التجريبية طبقا لتعليمات الوزارة



اشترطت وزارة التربية والتعليم توافر عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التجريبية، والتي تتضمن التالي: احضار شهادة ميلاد مميكنة، وعدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة للطفل.

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وتضم المستندات أيضا صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب أو من يقوم برعاية الطفل، إضافة إلى تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس المربع السكني الذي تقع فيه المدرسة، وتقديم طابع تعليمي فئة واحد جنيه، وكذلك طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه.

وتتضمن المستندات أيضا: أن يتم إحضار الطفل إلى المدرسة، وعلي الطفل أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية حتى يتم قبوله في المدرسة.



شروط الالتحاق بالمدارس التجريبية



وبعد عرض موقع تقديم المدارس التجريبية 2022، يشار إلى أنه حددت الوزارة عددا من الشروط لالتحاق الطلاب بالمدارس التجريبية، والتي تتمثل في الآتي: أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الاطفالkg1من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم، على أن يكون حساب السن للأطفال المتقدمين لرياض الأطفال من أول أكتوبر 2021.