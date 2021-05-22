السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة وتعد خدمة معرفة المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات الأخري المتاحة عبر موقع النيابة العامة أتيحت لتمكن المصريين من أداء جانب كبير من مصالحهم الكترونيا دون الحاجه للذهاب لمقار العمل الخاصة وتوخي خطر الإصابة بمرض فيرس كورونا المستجد وكذلك  الإستعلام عن كافه الإستفسارات هاتفياً خاصة خدمة معرفة المخالفات المرورية لأنها تجنب السائقين دفع الغرامات المالية المترتبة على  هذه المخالفات.

 

وتعرض لكم الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

 

اولا يتم الدخول إلي  موقع النيابة العامة من خلال محرك البحث جوجل وغيره من المحركات الأخرى علي شبكة الإنترنت عبر هذا الرابط ppo.gov.eg

-ثم يتم اختيار خدمات المرور.

- وبعدها يتم الضغط علي  خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ويجدر بالمواطن كتابة رقم اللوحة الخاص بسيارته

-ثم يتم الضغط علي كلمة  عرض المخالفات المرورية.

-سيتم اتاحة الغرامات المالية للمخالفات

-فى حالة الاستعلام عن اماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة

طرق دفع مخالفات المرور

يتم دفع  قيمة مخالفات المرور الخاصة بالسيارة عبر العديد من الطرق بعضها إلكترونياً عن طريق تطبيق فودافون كاش او فوري وبعضها الآخر يتمثل من خلال مكتب البريد الالكتروني

 

خدمات موقع بوابة الحكومة المصرية

وبعد معرفة رابط الإستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة الحكومة المصرية نعرض لكم ابرز الخدمات التي يقدمها موقع بوابة الحكومة المصرية.

 

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يتم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب وخدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء
بالإضافة لخدمة الوثائق وتوافر بوابة المشتريات الحكومية وخدمات أخرى مثل الخرائط الحكومية و وظائف حكومية شاغرة وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفر وقت ومجهود المواطن.

طرق دفع الغرامة المرورية خطوات معرفة غرامة السيارات خدمات موقع النيابة العامة موقع النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور

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