حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

نفى الفنان حسن الرداد رحيل والد زوجته الفنان القدير سمير غانم متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكتب على صفحته بموقع إنستجرام: "إنا لله وإن إليه راجعون، وداعًا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله"، والوفاء لسيت بسبب كورونا".

وتصدر الفنان الكبير سمير غانم موقع "تويتر" بعد دقائق من نشر خبر وفاته عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد أن تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة منذ أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا مع معاناته السابقة من مشاكل في الكلى.

والفنان الراحل مواليد 15 يناير 1937 وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية الشهيرة.

كان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب- صلى الله عليه وسلم".

ويشيع غدًا الجمعة، جثمان الفنان الكبير سمير غانم، الذي توفي عصر اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا، ومن المُقرر أن يشيع الجثمان من مسجد السلام بمدينة نصر، عقب صلاة الجنازة التي تعقب صلاة الجمعة.