غدًا.. تشييع جثمان الفنان سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية موعد ومكان تشييع جثمان الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، مساء اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان سمير غانم

وقال مكرم، لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يشيع جثمان الفنان سمير غانم، غدًا الجمعة، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وسمير غانم مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وتباعدت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

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وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات، ليقدم فوازير المطربين والمضحكين، ويعتبر واحدًا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.