يحظى موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر أبريل 2021 ، اهتمام كبير من جانب المواطنين وبالتحديد المعلمين خلال هذه الساعات، حيث يرغب العديد منهم في معرفة صرف المعاشات المتعلقة بشهر أبريل الماضي، ولم تكن المرة الأولى التي تتأخر فيها معاشات نقابة المعلمين، فقد شهدت الفترة الماضية تأخر في صرف المعاشات الخاصة بالشهور الماضية، وذلك لعدد من الأسباب.

فقد انتهت نقابة المعلمين من صرف معاشات دفعة يناير الماضى خلال نهاية فبراير الماضى، بقيمة وصلت 135 مليون جنيه .

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر إبريل 2021

في الحقيقة لم تخرج بيانات رسمية، ولا حتى تصريحات عن موعد الصرف، ويرجع تأخر المعاشات بسبب ضعف الموارد المادية التي تحصل عليها النقابة، وذلك لأن القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات تقدر تكلفتها بـ 135 مليون جنيه، تصرف لمستحقي المعاشات من المعلمين كل ثلاثة أشهر.

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أسباب تأخير صرف معاشات نقابة المعلمين شهر أبريل

ومن الأسباب التي ضخمت أزمة تأخير معاشات نقابة المعلمين، أن الأعداد المستحقة للمعاشات تشهد ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى زيادة شهرية كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا، ومما أدى إلى ضعف الموارد أيضا أزمة كورونا المستجدة التي أدت إلى خسائر كبيرة في مختلف دول العالم، ومن بينها صندوق المعاشات الخاص بالمعلمين.

بينما أرجع وكيل نقابة المعلمين أيضا السبب في تأخير صرف المعاشات، وفقا لتصريحات له، أن عدد المستحقين للمعاشات يبلغ 259 ألف و859 معلم، بالإضافة إلى الورثة الذين يحصلون على المعاش، والذين يبلغ عددهم 200 ألف مستحق، كما تتضمن الأسباب أيضا، أن قيمة اشتراك المعلمين فى النقابة فقط 4 جنيهات شهريا يتم استقطاعها من مرتبات المعلمين.



عدد المعلمين في نقابة المعلمين

وبعد معرفة موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر إبريل 2021 ، يشار إلى أنه وفقا لما قاله خلف الزناتى، نقيب المعلمين، تم إحالة 259 ألف معلم للمعاش في السبع سنوات الماضية، وهذا أحدث أزمة كبيرة وعجز في المدارس، لافتا إلى أن أعداد المعلمين بلغ مليون معلم.