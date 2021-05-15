يرغب الكثير من المعلمين في معرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021 وسبب عدم الصرف الأيام الماضية، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، من خلال البحث، فقد تزايدت عمليات البحث نظرًا للتأخير الذي شهده الصرف خلال الأيام الماضية، خاصة أن المعلمين في ظروف تستدعي كثرة السؤال وهو مناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يريد الكثير منهم في شراء مستلزمات العيد من الكحك والحلويات وملابس العيد وغيرها من الأمور التي تشغل اهتمام كل البيوت في هذا التوقيت.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر أبريل وأسباب التأخير.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أبريل 2021

من وقت لآخر، تواجه نقابة المعلمين أزمة كبيرة في صرف المعاشات، وذلك لعدم استطاعتها على توفير المعاشات في موعدها بسبب الموارد المادية حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد الصرف ولكن ربما يتم خلال الفترة المقبلة.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى تأخر صرف المعاشات، أن القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات تقدر بـ 135 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر، وهذا مبلغ ضخم بالنسبة لمواد النقابة الضعيفة، ويرجع ضعف الموارد إلى أنها تأثرت بأزمة فيروس كورونا المستجد مثل باقى مؤسسات الدولة.

ومن الأسباب التي ترجع إلى تأخر المعاشات أيضا، أن عدد المستحقين للمعاشات يبلغ 259 ألف و859 معلم، هذا بجانب الورثة، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 200 ألف مستحق، هذا فضلا على أن قيمة اشتراك المعلمين فى النقابة فقط 4 جنيهات شهريا يتم استقطاعها من مرتباتهم.

موعد صرف معاشات شهر أبريل

بينما يتم تحصيل الاشتراكات من 800 ألف عضو مازالوا على رأس العمل، بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه فقط، كل ثلاثة أشهر، غير أن الأعداد المستحقة للمعاشات تشهد زيادة شهريا بمعدلات كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا.

وتحاول نقابة المعلمين حل الأزمة بمطالبات من الحكومة بزيادة موارد الدولة حتى تسد العجز الذي يوجد بالنقابة، وتقوم بصرف معاشات شهر أبريل بدون أزمات متكررة.



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