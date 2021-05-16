صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والاحتلال يستهدف منزلا بالقطاع

دوت صفارات الإنذار منذ قليل، في مستوطنات غلاف غزة وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل بتجدد القصف الإسرائيلي على غزة، حيث شنت قوات الاحتلال قصفا يستهدف منزلا في شارع اليرموك في مدينة غزة، بينما ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في غزة ليل أمس إلى 15 قتيلا و45 جريحا.

يأتي هذا فيما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن اجتماع طارئ افتراضي، اليوم الأحد، بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين.

وقالت المنظمة في بيانها: "بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غداً الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، بحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وقطاع غزة، كما أكّد خلال محادثة مماثلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أن توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ على الدولة العبرية.

وسبق أن أجرى بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها اتصالاً هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.

وشدّد بايدن خلال محادثاته مع عباس على "ضرورة أن تتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، فيما أكّد لنتانياهو "دعمه القوي لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بوجه "الهجمات التي تشنّها الحركة الإسلامية" و"غيرها من الفصائل الإرهابية في غزة"، وفق بيانين منفصلين أصدرتهما الرئاسة الأميركية.