الشربينى الثقافى يكشف طرق تحقيق وتدقيق كتب التراث

يستأنف ملتقى الشربيني الثقافي “الشمعة التي تقاوم العتمة” أعماله بعد انتهاء الشهر الفضيل حيث يقيم ليلة ثقافية في الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء بمقر مؤسسة محمود الشربيني بشبين القناطر.

الفعاليات تقام من جزأين أولهما أمسية شعرية، يحييها الشعراء: محمد فوزي حمزة ومحمد على عزب -وهما المتحدثان الرئيسيان في هذه الليلة -وشاعر العامية الكبير مسعود شومان والشاعر والناقد والكاتب الدكتور محمد السيد إسماعيل وآخرون.

ويتضمن الجزء الثاني حوار شامل حول قضية تحقيق كتب التراث صبحها يمثله الباحث والمدقق محمد فوزي حمزة، وعاميها ويمثله الشاعر والناقد محمد على عزب ..حيث يدور حوار يلقي الضوء على كيفية عمل المحقق، من أين يبدأ وماهي موضوعاته وكيف يختارها وما الأدوات التي يستعين بها وما لمشكلات التي يواجهها وكيف يذلل العقبات التي تواجهه وما أهمية تحقيق وتدقيق كتب التراث للحركة الأدبية .

الشاعر والمدقق محمد فوزي حمزة- وهو من مواليد قرية طحانوب محافظة القليوبية سنة ١٩٧٤ - صدر له من قبل ديوان شعر نشر منه جزآن ، وقائمة كتبه تبلغ 22 كتابا مابين تحقيق وتدقيق وتأليف وشرح دواوين ، أهمها ما يلي :

كتاب سيبويه ،الكامل في اللغة والأدب، شرح الزوزني للمعلقات والقصائد العشر ، شرح القصائد الثلاث ، دواوين الشعراء العشرة، ديوان الأصمعي وغيرهم.

أما الشاعر والناقد والأثري محمد على عزب فقد صدر له: أوراق خريف العشق ـ شعر ـ اٍقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى 2001م ،بعلم الوصول ـ شعر ـ سلسلة اٍبداعات ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة 2003م ،تشخيص على مسرح مكشوف ـ شعر ـ سلسلة حروف ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة 2014م، الشاعر أمل دنقل أيقونة الرفض والمفارقة ـ نقد ـ منشورات مركز عماد على قطرى ودار العماد للنشر 2014م، عن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة ـ اٍقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى 2014م

تجليات طائر العمر الجميل "دراسة فى أشعار سيد حجاب" ـ نقد ـ مطبوعات مؤتمر اٍقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى 2017م ، ملامح بتكره البروايز ـ شعر ـ الهيئة العامة للكتاب 2017م.