حكم زيادة الصلاة على النبى فى تكبيرات العيد.. اعرف رأى الشرع

تصدر حكم زيادة الصلاة على النبي، مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، حيث إن الصلاة عليه لها فوائد كبيرة، وأمرنا الله بالصلاة عليه، كما يتساءل البعض عن حكم زيادة الصلاة على النبي فى تكبيرات العيد أو كما هي معروفة بـ"التكبيرات المصرية".

هناك الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبوا قصصهم مع الصلاة على النبي وفضلها عليهم، وأنها فتحت لهم أبواب الرزق والخير، وسهلت لهم العديد من المهام التي تواجهم في حياتهم اليومية، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

وناشد علماء الدين، المسلمين بكثرة الصلاة على النبي لأنها تفح الأبواب المغلقة وتحل العقد، وتمحو الذنوب والخطايا، وتريح القلوب.



حكم زيادة الصلاة على النبي

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع.



وأضافت الدار: فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تَفْتَحُ للعمل بَابَ القَبُول فإنها مَقْبُولَةٌ أَبَدًا حتى من المنافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها مُتَعَلِّقَةٌ بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم إحياء ليلة العيد

وعلى الجانب الآخر، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حكم إحياء ليلة العيد، يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غير ذلك من العبادات، لا سيما صلاة التسابيح لفضلها.

تابع حكم زيادة الصلاة على النبي

واستدلت الدار بحديث: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»، والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا، وقيل الكفر، وقيل الفزع يوم القيامة، ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنى، وقيل بساعة منه، وعن ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-: ״بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة، والدعاء فيهما״.

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