قبل إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021.. كل ما تريد معرفته عن اللوتري

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية للإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 خلال الأيام المقبلة في 8 أو 9 من مايو الجاري، حيث بدأ التسجيل في البرنامج السنوي للهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2022، يوم 7 أكتوبر 2020، وتم إغلاق باب التسجيل يوم 10 نوفمبر 2020 .

ومع قرب إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 قرعة "اللوتري"، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية الحصول على التأشيرة وشروطها ومميزاتها.

رابط الاستعلام عن نتيجة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

ويمكن لجميع المتقدمين الذين سجلوا في قرعة اللوتري الاستعلام عن نتائج قرعة الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال الرابط التالي: dvprogram.state.gov

ما هي قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 “اللوتري”

برنامج الهجرة العشوائية هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بإسم البطاقة الخضراء أو "Green Card" وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، ويتم تنظيمه كل عام.

وتمنح الولايات المتحدة من خلال "اللوترى" حق الإقامة بها لحوالى 50 ألف شخص من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال قرعة عشوائية لاختيار التأشيرة الفائزة في القرعة، ويمكن لأى شخص أن يقوم بالتسجيل فى اللوترى للحصول على فرصة الهجرة لأمريكا.

وبموجب برنامج القرعة، تمنح الحكومة الأمريكية التأشيرة للأفراد من الدول المؤهلة، أى الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة، سواء بهدف العمل أوالدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم.

تأشيرة الهجرة التعددية

تعرف تأشيرة التنوع أو تأشيرة الهجرة التعددية بـ " DV"، وهي اختصار " Diversity Visa"، وترجع تسميتها بهذا الاسم إلى السنة المالية التي توزع فيها الحكومة الأمريكية البطاقات الخضراء أو الـ"جرين كارد".

وتأسست تأشيرة الهجرة التعددية (DV)بموجب قانون الهجرة للعام 1990 حيث تطرح 55 ألف تأشيرة هجرة في القرعة السنوية، ابتداء من السنة المالية 1995.

وتهدف القرعة إلى تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة، من خلال اختيار أشخاص يأتي معظمهم من بلدان كانت معدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة منخفضة في السنوات الخمس السابقة.

مميزات تأشيرة الهجرة

يستطيع الحاصلون على تأشيرة الهجرة العشوائية أو "الجرين كارد" السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة، حيث يتم اعتبارهم مثل المواطنين الدائمين على الأراضي الأمريكية، ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات.

كما يمكن لحاملي البطاقة الخضراء، التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الحاصلين عليها من بلدهم التي ولدوا فيها، وتعتبر بطاقات الجرين كارد سارية المفعول لمدة عشر سنوات ويمكن تجديدها بأجراءات بسيطة.

كيفية الحصول على تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

تقوم الدائرة المختصة في كل سنة باستقبال الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية المخصص للبطاقة الخضراء في الفترة بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر.

ووفقًا لموقع السفارة الأمريكية بالقاهرة، فإن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة التعددية، يتطلب اتباع الخطوات الواردة في قسم إجراءات تأشيرات الهجره التعددية على موقع usvisas.state.gov.

وبعد إنجاز الخطوات الواردة في إجراءات تأشيرات الهجره التعددية، بما في ذلك تقديم طلب تأشيرة الهجرة المطلوبة، يتم تحديد موعد لإجراء المقابلة، وفي نهاية مقابلة تأشيرة الهجرة، سوف يبلغك القنصل ما إذا كان طلب التأشيرة قد قُبل أو رُفض.

وتتطلب بعض طلبات التأشيرات إجراءات إدارية إضافية، تستغرق وقتًا إضافيًا بعد إجراء المقابلة مع القنصل، وتتم معظم الإجراءات الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ المقابلة، وتختلف الإجراءات الإداريه المطلوبة طبقا لظروف كل حالة.

وفي حال الموافقة على منح التأشيرة، يتم إبلاغ المتقدم كيف ومتى سيعاد إليه جواز سفره مع التأشيرة.

شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

ومن أبرز شروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة، أن يكون المتقدم من دولة من الدول المؤهلة للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل، أي أكمل مرحلتين دراسيتين مدتهما 12 سنة من التعليم الابتدائي والثانوي الرسمي بنجاح.

وللتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، يجب أن تكون مؤهلاً ضمن إحدى الفئات المؤهلة مثل الفئات المهاجرة أو الفئات الواردة تحت قانون الهجرة والجنسية الأمريكية، والموضحة في الرابط التالي لموقع الوزارة الأمريكة:

www.uscis.gov/green-card