بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده.. معلومات عن الفنان نور الشريف

احتفل محرك البحث العالمي «جوجل» بالذكرى الـ 75 لميلاد الفنان نور الشريف من خلال تغيير الشعار على الموقع ووضع لوحات للنجم المصري.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان الراحل من خلال السطور التالية:

- ولد نور الشريف في 28 أبريل 1946 في منطقة الخليفة وسط القاهرة.

- اضطر لترك والده قبل أن يكمل السنة الأولى من التخرج، وتحمل عمه إسماعيل عبء رعايته ونشأته.

- اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح، بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته.

- التحق بكليَّة التجارة، إلَّا أن اهتمامه بالفن كان سببًا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالي للفنون المسرحيَّة حيث كان ترتيبه الأول.

- كانت بدايته منذ الستينيات، وقدّم خلال تلك الحقبة جملةً من الأفلام أهمّها: "قصر الشوق" عام 1966 و"بنت من البنات" عام 1968 و"بئر الحرمان" عام 1969 و"زوجة بلا رجل" عام 1969.

- تزوج من الفنانة بوسي، واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الفراق عام 2006 ثم عادا مرة أخرى نهاية عام 2014، وأنجبا "سارة ومي".

- تم اختيار 7 أفلام للفنان نور الشريف في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهى: زوجتى والكلب (1971)، وأبناء الصمت (1974)، والكرنك (1975)، وأهل القمة (1981)، وحدوتة مصرية (1982)، والعار (1982)، وسواق الأتوبيس (1982).

- له تجارب في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وهي: "مع نور الشريف"على قناة دريم، وبرنامج المسابقات "وزنك ذهب"على تلفزيون أبو ظبي.

- في عام 2014، بدأ نور الشريف ينسحب من الحياة الفنية، ويعتذر عن عدم المشاركة في أعمال جديدة، كان السبب تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بسرطان الرئة، وطلبا للشفاء سافر للخارج، ولم تتحسن حالته الصحية، وفي 11 أغسطس 2015 رحل عن الحياة.