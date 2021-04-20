موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢١ في مصر وأول أيام العيد الصغير، يعد من أهم اهتمامات المسلمين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للاستعداد التام لهذه المناسبة، بالعادات والتقاليد المتعارف عليها في مصر، من عمل البسكويت والكحك والتسالي وغيرها من استعدادات مختلفة لمناسبة العيد في محافظات مصر.

أعلنت الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بداية شهر شوال للسنة الهجري 1442هـ، يوافق هذا العام يوم الخميس 13 مايو 2021.



موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢١ في مصر وأول أيام العيد الصغير



أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر شوال، سيولد بشكل مباشر، الساعة 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي للقاهرة، يوم الثلاثاء الذي يوافق 29 رمضان 1442، والذي يوافق في التاريخ الميلادي يوم 11 مايو 2021، وهو يوم الرؤيةـ وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الهلال الجديد لشهر شوال1442 لن يكون قد ولد عند غروب شمس في يوم الرؤية بجميع عواصم الدول العربية والإسلامية، ما عدا دكار في السنغال، نواكشوط في موريتانيا، ومراكش وفاس في المغرب.

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢١ في مصر



وفي السياق، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا لما جاء في حسابات المعهد، أنه يتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442.

-الخميس الذي يوافق 13 مايو 2021، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

-الجمعة الذي يوافق 14 مايو 2021، هو ثاني أيام عيد الفطر المعظم.

-السبت الذي يوافق 15 مايو 2021، هو ثالث أيام عيد الفطر في مصر.



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