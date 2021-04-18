الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة

الآن... تعرف على موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة

عيد الفطر
عيد الفطر

تصدر موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة، محركات البحث خلال هذه الفترة، على الرغم من الفترة الزمنية التي تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع الباقية على عيد الفطر، ولكن يبحث المواطنين عن الموعد حتى يجروا استعداداتهم، فهناك بعض المواطنين يذهبوا لقضاء عطلة عيد الفطر في المصايف، والسفر خارج البلاد، ولكن ظروف العيد تختلف هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدة التي بدأت في أواخر عام 2019، وتسببت في خسائر كبيرة في العالم.


موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة


وفقا لما أكدته الحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم 13 مايو المقبل، وهذا يوافق يوم الخميس، ويعتبر أول يوم في شهر شوال المبارك، ويذكر سنويا أن العاملين بالدولة يأخذون يوم الوقفة التي قبل العيد مباشرة أجازة رسمية، كما يكون هناك ثلاثة أيام العيد أجازة أيضا، أي أنه من المقرر أن يحصل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على 4 أيام عطلة العيد الرسمية، أي من يوم 12 حتى 15 مايو.


موعد أخر أيام شهر رمضان 2021- 1442 


وفقا لما أعلنه خبراء علم الفلك، والحسابات الفلكية، ودار الإفتاء المصرية، في تصريحات صحفية، فإن موعد نهاية شهر رمضان ستكون الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، وأظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.

ويشار إلى أن شهر رمضان بدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، حيث كان ينتظره المسلمين في كل بقاع الأرض يشوق ولهفة لما يتمتع به الشهر الكريم من مزايا عطيمة حيث يغفر الله فيه الذنوب، وتصفد فيه الشياطين، فإن أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وأخره عتق من النار، وبه ليلة خير من ألف شهر يتغير فيها القدر.

الاجازات الرسمية في شهر رمضان 2021

وبعد معرفة موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة، تمنح الحكومة المصرية، كل عام، العاملين بالقطاع العام فيب الدولة أجازات رسمية في المناسبات والأعياد للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يوافق عيد تحرير سيناء، خلال شهر رمضان حيث تكون يوم الأحد 25 أبريل 2021.

اقرأ ايضا:

الإجازات الرسمية في رمضان 2021 للموظفين والعاملين بالدولة

موعد عيد الفطر 2021 شهر رمضان موعد نهاية شهر رمضان وفقة عيد الفطر حكم قراءة القرآن ليلة القدر

الأكثر قراءة

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

السفير المصري السابق بعمان وزوجته يتلقيان لقاح كورونا بمطروح (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟