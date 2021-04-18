الآن... تعرف على موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة

موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة

تصدر موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة، محركات البحث خلال هذه الفترة، على الرغم من الفترة الزمنية التي تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع الباقية على عيد الفطر، ولكن يبحث المواطنين عن الموعد حتى يجروا استعداداتهم، فهناك بعض المواطنين يذهبوا لقضاء عطلة عيد الفطر في المصايف، والسفر خارج البلاد، ولكن ظروف العيد تختلف هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدة التي بدأت في أواخر عام 2019، وتسببت في خسائر كبيرة في العالم.



موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة



وفقا لما أكدته الحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم 13 مايو المقبل، وهذا يوافق يوم الخميس، ويعتبر أول يوم في شهر شوال المبارك، ويذكر سنويا أن العاملين بالدولة يأخذون يوم الوقفة التي قبل العيد مباشرة أجازة رسمية، كما يكون هناك ثلاثة أيام العيد أجازة أيضا، أي أنه من المقرر أن يحصل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على 4 أيام عطلة العيد الرسمية، أي من يوم 12 حتى 15 مايو.



موعد أخر أيام شهر رمضان 2021- 1442



وفقا لما أعلنه خبراء علم الفلك، والحسابات الفلكية، ودار الإفتاء المصرية، في تصريحات صحفية، فإن موعد نهاية شهر رمضان ستكون الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، وأظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.

ويشار إلى أن شهر رمضان بدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، حيث كان ينتظره المسلمين في كل بقاع الأرض يشوق ولهفة لما يتمتع به الشهر الكريم من مزايا عطيمة حيث يغفر الله فيه الذنوب، وتصفد فيه الشياطين، فإن أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وأخره عتق من النار، وبه ليلة خير من ألف شهر يتغير فيها القدر.

الاجازات الرسمية في شهر رمضان 2021

وبعد معرفة موعد عيد الفطر 2021 واجازة العاملين بالدولة، تمنح الحكومة المصرية، كل عام، العاملين بالقطاع العام فيب الدولة أجازات رسمية في المناسبات والأعياد للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يوافق عيد تحرير سيناء، خلال شهر رمضان حيث تكون يوم الأحد 25 أبريل 2021.

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