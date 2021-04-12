رئيس العراق: رمضان مناسبة استلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، أن شهر رمضان مناسبة للتأكيد على التعايش والتكافل واستلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب.وقال «صالح» في تغريدة له على «تويتر» ‏بحلول الشهر الفضيل، اُبارك لأبناء شعبنا الذين يقدمون أروع صور البذل والعطاء.وتابع الرئيس العراقي: «رمضان الذي تسمو فيه قيم التراحم والعطاء، وهي قيم أصيلة في مجتمعنا الطيب، مناسبة للتأكيد على التعايش والتكافل واستلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب، وفي مقدمتها هزيمة خطر الوباء معًا بوعينا وصبرنا».