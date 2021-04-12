محافظ بيروت يشيد بدور المستشفى المصري الميداني

تفقد ​محافظ بيروت​ ​القاضي مروان عبود​ والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير، مساء اليوم،​ ​المستشفى الميداني المصري.واطلع محافظ بيروت من المسئولين على أوضاع العمل في المنشأة الطبية التي تضم عيادات طبية خارجية وغرف عمليات للحالات الطبية الصغيرة التي لا تحتاج إلى بنج عام.كما تقدم الخدمات الطبية المجانية لما يقارب الـ500 شخص يوميا من سكان ​مدينة بيروت​ دون أي تكلفة مادية، خصوصا في ظل اكتظاظ ​المستشفيات​ الحكومية والخاصة بالمرضى بسبب ​فيروس كورونا​، في ظل مع عدم قدرة المواطنين على دخول المستشفيات من جراء تدني القدرة المالية لدى الكثير منهم.وأشاد عبود بدور المستشفي المصرى اللبناني، معربا عن دعمه الكامل لعمل المستشفى الميداني المصري، لافتا إلى أن هذا النوع من الأعمال الإنسانية من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، في ظل الظروف المادية الصعبة المترافقة.