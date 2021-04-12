مسئولون سودانيون يزورون غرب دارفور بعد الاشتباكات

زار رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان ولاية غرب دارفور اليوم، بصحبة مسئولين كبار بعد أعمال العنف التي أودت بحياة العشرات.وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور: إن الاشتباكات بين قبيلة المساليت والقبائل العربية التي بدأت في مطلع أبريل قرب مدينة الجنينة أدت إلى مقتل 144 على الأقل وإصابة 233.وذكرت اللجنة أن بعض الجرحى عولجوا في مستشفيات محلية ونُقل آخرون إلى الخرطوم.ويمثل التوصل إلى سلام دائم في دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.وتصاعد العنف في الشهور الأخيرة برغم توقيع اتفاق سلام في العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة التي كانت تحارب البشير.وانسحبت قوة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.