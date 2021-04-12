للمصريين في الكويت.. مستندات الحصول على تأشيرة دخول مصر

يرصد "الدستور" المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول مصر، وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي تضمنت:- يشترط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة.- أصل جواز السفر صالحًا لمدة أكثر من ستة أشهر + صورة منه.- صورة صفحة الإقامة صالحة لمدة أكثر من ستة أشهر.- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4×6 ذات خلفية بيضاء بدون اطار.- صورة من إذن العمل الصادر من وزارة الشؤون بدولة الكويت للعاملين بالقطاع الخاص (الأهلي).- خطاب (شهادة لمن يهمه الأمر) من جهة العمل يتضمن وظيفة طالب التأشيرة وراتبه للعاملين بالقطاع الحكومي.-بالنسبة لحاملي جوازات سفر (مادة 17): أصل البطاقة الامنية سارية + كشف حساب بنكي عن آخر 3 شهور لمقدم الطلب أو أحد والديه، على ألا يقل رصيده عن 500 دينار + شهادة راتب مصدقة من غرفة التجارة والصناعة للعاملين بالقطاع الأهلي، أو شهادة راتب للعاملين بالقطاع الحكومي.- رسوم التأشيرة العادية 21 دينار كويتي (في بعض الحالات قد تتغير قيمة التأشيرة وفقًا لاتفاقيات ثنائية).- بالنسبة للطلاب الدارسين بمصر يتم تقديم قيد دراسي حديث + إقرار كتابي من ولي الأمر وصورة جواز سفره.- يتم تسليم التأشيرات بعد 5 أيام عمل إعتبارًا من اليوم التالي لاستلام الأوراق قابلة للزيادة.- تحتاج بعض الجنسيات لموافقات خاصة تقدم قبل شهر ونصف على الأقل من الموعد المقترح للسفر (يراعى استيفاء نموذج برقية).- زوج أو زوجة المواطن المصري: يقدم أصل عقد زواج مصري أو أصل عقد زواج تم التصادق عليه من قبل السلطات المصرية (القنصلية المصرية أو مصلحة الأحوال المدنية)، ومصدق عليه.- أبناء المواطنة المصرية: أصل شهادة الميلاد المصرية أو (الكويتية مصدق عليها) + صورة جواز سفر الأم.- في حالة الرغبة في الحصول على تأشيرة لأكثر من شخص على جواز السفر مثلا (الوالدة + طفل) يرجى التقدم بصورة شخصية مشتركة 4×6 خلفية بيضاء حديثة.