للمصريين في الكويت.. مستندات الحصول على تأشيرة دخول مصر
الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:57 م
وفاء عليطباعة
يرصد "الدستور" المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول مصر، وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي تضمنت:
- يشترط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة.
- أصل جواز السفر صالحًا لمدة أكثر من ستة أشهر + صورة منه.
- صورة صفحة الإقامة صالحة لمدة أكثر من ستة أشهر.
- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4×6 ذات خلفية بيضاء بدون اطار.
- صورة من إذن العمل الصادر من وزارة الشؤون بدولة الكويت للعاملين بالقطاع الخاص (الأهلي).
- خطاب (شهادة لمن يهمه الأمر) من جهة العمل يتضمن وظيفة طالب التأشيرة وراتبه للعاملين بالقطاع الحكومي.
-بالنسبة لحاملي جوازات سفر (مادة 17): أصل البطاقة الامنية سارية + كشف حساب بنكي عن آخر 3 شهور لمقدم الطلب أو أحد والديه، على ألا يقل رصيده عن 500 دينار + شهادة راتب مصدقة من غرفة التجارة والصناعة للعاملين بالقطاع الأهلي، أو شهادة راتب للعاملين بالقطاع الحكومي.
- رسوم التأشيرة العادية 21 دينار كويتي (في بعض الحالات قد تتغير قيمة التأشيرة وفقًا لاتفاقيات ثنائية).
- بالنسبة للطلاب الدارسين بمصر يتم تقديم قيد دراسي حديث + إقرار كتابي من ولي الأمر وصورة جواز سفره.
- يتم تسليم التأشيرات بعد 5 أيام عمل إعتبارًا من اليوم التالي لاستلام الأوراق قابلة للزيادة.
- تحتاج بعض الجنسيات لموافقات خاصة تقدم قبل شهر ونصف على الأقل من الموعد المقترح للسفر (يراعى استيفاء نموذج برقية).
- زوج أو زوجة المواطن المصري: يقدم أصل عقد زواج مصري أو أصل عقد زواج تم التصادق عليه من قبل السلطات المصرية (القنصلية المصرية أو مصلحة الأحوال المدنية)، ومصدق عليه.
- أبناء المواطنة المصرية: أصل شهادة الميلاد المصرية أو (الكويتية مصدق عليها) + صورة جواز سفر الأم.
- في حالة الرغبة في الحصول على تأشيرة لأكثر من شخص على جواز السفر مثلا (الوالدة + طفل) يرجى التقدم بصورة شخصية مشتركة 4×6 خلفية بيضاء حديثة.
- يشترط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة.
- أصل جواز السفر صالحًا لمدة أكثر من ستة أشهر + صورة منه.
- صورة صفحة الإقامة صالحة لمدة أكثر من ستة أشهر.
- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4×6 ذات خلفية بيضاء بدون اطار.
- صورة من إذن العمل الصادر من وزارة الشؤون بدولة الكويت للعاملين بالقطاع الخاص (الأهلي).
- خطاب (شهادة لمن يهمه الأمر) من جهة العمل يتضمن وظيفة طالب التأشيرة وراتبه للعاملين بالقطاع الحكومي.
-بالنسبة لحاملي جوازات سفر (مادة 17): أصل البطاقة الامنية سارية + كشف حساب بنكي عن آخر 3 شهور لمقدم الطلب أو أحد والديه، على ألا يقل رصيده عن 500 دينار + شهادة راتب مصدقة من غرفة التجارة والصناعة للعاملين بالقطاع الأهلي، أو شهادة راتب للعاملين بالقطاع الحكومي.
- رسوم التأشيرة العادية 21 دينار كويتي (في بعض الحالات قد تتغير قيمة التأشيرة وفقًا لاتفاقيات ثنائية).
- بالنسبة للطلاب الدارسين بمصر يتم تقديم قيد دراسي حديث + إقرار كتابي من ولي الأمر وصورة جواز سفره.
- يتم تسليم التأشيرات بعد 5 أيام عمل إعتبارًا من اليوم التالي لاستلام الأوراق قابلة للزيادة.
- تحتاج بعض الجنسيات لموافقات خاصة تقدم قبل شهر ونصف على الأقل من الموعد المقترح للسفر (يراعى استيفاء نموذج برقية).
- زوج أو زوجة المواطن المصري: يقدم أصل عقد زواج مصري أو أصل عقد زواج تم التصادق عليه من قبل السلطات المصرية (القنصلية المصرية أو مصلحة الأحوال المدنية)، ومصدق عليه.
- أبناء المواطنة المصرية: أصل شهادة الميلاد المصرية أو (الكويتية مصدق عليها) + صورة جواز سفر الأم.
- في حالة الرغبة في الحصول على تأشيرة لأكثر من شخص على جواز السفر مثلا (الوالدة + طفل) يرجى التقدم بصورة شخصية مشتركة 4×6 خلفية بيضاء حديثة.