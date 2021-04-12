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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمصريين في الكويت.. مستندات الحصول على تأشيرة دخول مصر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:57 م
تأشيرة دخول مصر
تأشيرة دخول مصر
وفاء علي
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يرصد "الدستور" المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول مصر، وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي تضمنت:

- يشترط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة.

- أصل جواز السفر صالحًا لمدة أكثر من ستة أشهر + صورة منه.

- صورة صفحة الإقامة صالحة لمدة أكثر من ستة أشهر.

- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4×6 ذات خلفية بيضاء بدون اطار.

- صورة من إذن العمل الصادر من وزارة الشؤون بدولة الكويت للعاملين بالقطاع الخاص (الأهلي).

- خطاب (شهادة لمن يهمه الأمر) من جهة العمل يتضمن وظيفة طالب التأشيرة وراتبه للعاملين بالقطاع الحكومي.

-بالنسبة لحاملي جوازات سفر (مادة 17): أصل البطاقة الامنية سارية + كشف حساب بنكي عن آخر 3 شهور لمقدم الطلب أو أحد والديه، على ألا يقل رصيده عن 500 دينار + شهادة راتب مصدقة من غرفة التجارة والصناعة للعاملين بالقطاع الأهلي، أو شهادة راتب للعاملين بالقطاع الحكومي.

- رسوم التأشيرة العادية 21 دينار كويتي (في بعض الحالات قد تتغير قيمة التأشيرة وفقًا لاتفاقيات ثنائية).

- بالنسبة للطلاب الدارسين بمصر يتم تقديم قيد دراسي حديث + إقرار كتابي من ولي الأمر وصورة جواز سفره.

- يتم تسليم التأشيرات بعد 5 أيام عمل إعتبارًا من اليوم التالي لاستلام الأوراق قابلة للزيادة.

- تحتاج بعض الجنسيات لموافقات خاصة تقدم قبل شهر ونصف على الأقل من الموعد المقترح للسفر (يراعى استيفاء نموذج برقية).

- زوج أو زوجة المواطن المصري: يقدم أصل عقد زواج مصري أو أصل عقد زواج تم التصادق عليه من قبل السلطات المصرية (القنصلية المصرية أو مصلحة الأحوال المدنية)، ومصدق عليه.

- أبناء المواطنة المصرية: أصل شهادة الميلاد المصرية أو (الكويتية مصدق عليها) + صورة جواز سفر الأم.

- في حالة الرغبة في الحصول على تأشيرة لأكثر من شخص على جواز السفر مثلا (الوالدة + طفل) يرجى التقدم بصورة شخصية مشتركة 4×6 خلفية بيضاء حديثة.

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