تونس: الوضع الوبائى فى البلاد خطير جدًا

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الإثنين: أن الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا، وفقا لقناة العربية الإخبارية.أعلنت تونس، خلال الفترة الماضية، عن تشديد الإجراءات الرامية لمكافحة تفشي "كوفيد-"19 في البلاد لنهاية الشهر الجاري، بعدما سجلت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا كبيرا وبلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة مستوى "خطيرا".وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة فوزي مهدي: إن الإجراءات الجديدة "تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجل ارتفاعا كبيرا في العدوى بفيروس كورونا".