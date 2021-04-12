الأعلى للإعلام: نتابع المسلسلات الدرامية في شهر رمضان

قررت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية المصرية.وذلك في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام التي تحافظ على الهوية، وأيضًا على تماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة.وأكد المجلس ضرورة الابتعاد أيضًا عن العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي على الأسرة المصرية التي تؤكد على الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.