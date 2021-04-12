إيران: انفجار صغير طال مصنع نطنز ملحقا أضرارا يمكن إصلاحها "سريعا

أعلنت إيران، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، عن انفجار صغير طال مصنع نطنز ملحقا أضرارا يمكن إصلاحها "سريعا.وفي سياق متصل، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: أن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة".وأشار علي أكبر صالحي إلى أنه "تم تشغيل كهرباء حالات الطوارئ في منشأة نطنز"، موضحا: أن "سيتم وصل كهرباء مفاعل نطنز في غضون أيام".وأضاف: "تعرضت بعض أجهزة الطرد المركزي وسيتم التعويض عنها".وردا على تقارير بأن التعويض عن الخسائر سيستغرق 9 شهور، قال صالحي: "سنعوض جزءا كبيرا من الأضرار التي تعرضت لها المنشأة، والحادث لن يوقف حركة قطار الصناعة النووية الإيرانية".