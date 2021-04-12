وزير خارجية ألمانيا: علينا الاستمرار ببذل الجهود للتوصل لحل سياسي في اليمن

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الإثنين: علينا الاستمرار ببذل الجهود للتوصل لحل سياسي في اليمن.وقال ماس، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية: إن هناك إرادة جدية من السعودية والشرعية اليمنية للحل في اليمن.وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن الصراع في اليمن لا يمكن حله عسكريا.