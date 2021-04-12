رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه سفيرا لمنظمة الفاو للنوايا الحسنة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه تم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لها اليوم الاثنين "من أجل الدفاع عن العمل ضد تغير المناخ وتحويل أنظمة الأغذية الزراعية".وقال المدير العام للمنظمة تشو دونج يو في احتفال افتراضي حضره خصوصا رائد الفضاء والمدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) جوزيف أشباكر "مرحبا بكم معنا".وأضاف المدير العام للمنظمة التي تتخذ في روما مقرا "مع تفاقم الجوع (يعاني ما يقرب من 690 مليون شخص منه) واحتمال أن يؤدي وباء كوفيد-19 إلى دفع ما يصل إلى 132 مليون شخص إليه، لا يمكن الاستمرار في المسار نفسه".