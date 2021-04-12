دعاء الليلة الأولى في رمضان 2021

أفضل الأدعية لدخول رمضان 2021

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6 - اللهم أمدد لنا في رزقنا مد البصر، وأحسن خواتمنا، ووسع قبورنا، وظللنا بعرشك، ويمن كتابنا وسهل حسابنا وارزقنا جنتك والنظر إليك.



7 - اللهُم لآ تَجعَلنآ مِن الذينَ ضل سَعيُهم فِي الحَيَآة الدُنيَآ وَهُمْ يَحْسَبُون أنّهُم يُحْسِنُونَ صُنعَآ.



8 - اللهم اعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغًا لي إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



9 - اللهم اجعلني ممن استهداك فاهديته، وممن استنصرك فانصرته، وممن دعاك فاجبته، وممن توكل عليك فاكفيته.



10 - اللهم يا واسع المغفرة.. يا غفار.. يا غافر الذنب.. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 6 - اللهم أمدد لنا في رزقنا مد البصر، وأحسن خواتمنا، ووسع قبورنا، وظللنا بعرشك، ويمن كتابنا وسهل حسابنا وارزقنا جنتك والنظر إليك.7 - اللهُم لآ تَجعَلنآ مِن الذينَ ضل سَعيُهم فِي الحَيَآة الدُنيَآ وَهُمْ يَحْسَبُون أنّهُم يُحْسِنُونَ صُنعَآ.8 - اللهم اعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغًا لي إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.9 - اللهم اجعلني ممن استهداك فاهديته، وممن استنصرك فانصرته، وممن دعاك فاجبته، وممن توكل عليك فاكفيته.10 - اللهم يا واسع المغفرة.. يا غفار.. يا غافر الذنب.. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

يحل علينا غدًا أول أيام شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمين من كافة أنحاء الدول للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، وترتفع عمليات البحث في الفترة الأخيرة وبطريقة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وخصوصًا على موقع " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات عن دعاء دخول رمضان 2021 لحلول شهر الصيام علينا.لذلك تابع مع " الدستور " في تقريره أفضل دعاء دخول رمضان 2021، وأيضًا أفضل الأدعية التي يمكنك أن تدعو بها في صلاتك.1 - اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين واغفر لي جرمي فيه ياإله العالمين وأعف عني يا عافيًا عن المجرمين.2 - اللهم في شهر رمضان الكريم.. ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح لي صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.3 - ومع حلول شهر الصيام.. اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور اللهم إرحم كل غالي فقدناه.4 - اللهم اجعلنا لك خاشعين، ولحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تابعين..اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته.5 - أعوذ بالله من قهر يُبكيني وحزن يطويني وصديق يكسُرني وذنب يحبسّ فرحتي أعوذ بالله من همّوم الدُنيا وما فيها.