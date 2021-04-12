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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من هو ضيف رامز جلال في «رامز عقله طار» اليوم الأول من رمضان 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:40 م
رامز عقله طار
رامز عقله طار
شيماء حسين
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زادت معدلات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة من هو ضيف رامز جلال في "رامز عقله طار" اليوم الأول من رمضان 2021، والذي ينتظره الجميع حلقاته خلال الشهر الكريم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الضيف الأول وعدد حلقات البرنامج ومدة و أبرز ضحايا رامز هذا العام و فكرة البرنامج.

من هو ضيف رامز جلال في "رامز عقله طار" اليوم الأول من رمضان 2021

لم يظهر إعلانا رسميا من قبل الشركة المنتجة أو الصفحة الرسمية للفنان رامز جلال عن أول ضحايا برنامج " رامز عقله طار" والذي يبدأ إذاعته عبر شاشة مجموعة قنوات MBC خلال شهر رمضان المبارك 2021 حيث يقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في الشباك الذي أعدها فريق عمل البرنامج أبرزهم المطرب أحمد سعد و والفنانة دينا الشربيني والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد فقشة وحارس المرمى جنش و الفنانة كندة علوش و الفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.


عدد حلقات برنامج رامز عقله طار 2021

أعلن الفنان رامز جلال الانتهاء بالفعل من تصوير جميع حلقات برنامج رامز عقله طار وهم 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة يتم خلالها تعرض الضيف إلى جميع فقرات البرنامج حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل يأتي البرنامج برعاية هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ حيث تم تصويره في أحد مدن الملاهي الكبيرة في المملكة العربية السعودية حيث عرض رامز جلال  أحد مقاطع الفيديو على الصفحة الرسمية للفنان رامز جلال على الانستجرام تجمعها المستشار تركي آل الشيخ.

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فكرة برنامج رامز جلال رمضان 2021

من هو ضيف رامز جلال في "رامز عقله طار" اليوم الأول من رمضان 2021 و فكرة البرنامج و ضحايا رامز كثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين منذ أن طرح رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد حيث ظهر رامز في مدينة ملاهي كبيرة و حمام سباحة قائلا " بسم الله توكلنا على الله.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد .. الله المستعان .. ربنا يتمها على خير و يكملها بالستر إن شاء الله.


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