مسلسل الاختيار 2 تفاصيل الحلقة الأولى

نرصد خلال هذا التقرير كواليس مسلسل الاختيار 2.. تفاصيل الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان 2021 للعمل الذي يقوم ببطولته كلا من النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث تبدأ الأحداث في الحلقة الأولى حول الوضع العام لمصر في فترة صعبة وملتهبة للغاية مع نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتحويلهم للبلاد لكتلة ملتهبة تماما ووجود حالة من السخط من قبل الشعب المصري.



وترصد المشاهد الأولى ما وصلت إليه الأمور الاجتماعية والسياسية وتحفز تلك الجماعة لتحويل البلاد لكتلة من النيران من خلال اتحادهم مع بعض الجماعات الإرهابية الخارجية أيضا في الوقت الذي تتأهب فيه الأجهزة الأمنية لحماية البلاد لمنع إنزلاقها في مستنقع صعب للغاية.



مواعيد وقنوات عرض مسلسل الاختيار 2

تبدأ شبكة قنوات أون بداية من أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل عرض الحلقة الأولى من المسلسل الجديد المنتظر.





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وتبدأ الحلقة في التاسعة مساء عقب الإفطار الأول على أن يعرض في إعادة أول وثانية بعدها كما يعرض لأربع مرات على قناة أون دراما ويتواجد المسلسل في عروض خليجية عبر قنوات أبو ظبي الفضائية.



أبطال وصناع مسلسل الاختيار

يشارك في مسلسل الاختيار كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي وماجد الكدواني وأحمد فهمي وغيرهم والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

يبحث مستخدمو مواقع الإنترنت عن مسلسل الاختيار 2 وتفاصيل الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان 2021 بعد نجاح الجزء الأول نجاحا كبيرا العام الماضي من خلال البطولات التي رصدها المسلسل لابطال القوات المسلحة.