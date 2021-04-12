موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2021.. والعطلات الأسبوعية





موعد الاجازات الرسمية في شهر رمضان 2021

يتميز شهر رمضان المبارك هذا العام بوجود 3 إجازات رسمية وفقا الإجازات المعتمدة من المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء حيث أقر يوم الأحد 13 رمضان لأنه يوافق 25 إبريل وهو عيد تحرير سيناء ويوم 19 رمضان لأنه يوافق 1 مايو وهو عيد العمال و 21 رمضان لأنه يوافق 3 مايو وهو عيد شم النسيم "أعياد الربيع" وجميعهم إجازات رسمية مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لأنها مناسبات و احتفالات خاصة بالشعب المصري تعبر عن مناسبات قومية تهم الجميع.





الإجازات الأسبوعية في شهر رمضان 2021

عادة ما يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على يومين إجازة أسبوعية هما جمعة وسبت وهما إجازات مدفوعة الأجر ففي رمضان 2021 يوجد 4 أسابيع ب 8 إجازات أسبوعية هى الجمعة الأولى يوم 4 رمضان و السبت 5 رمضان والجمعة الثانية يوم 11 رمضان ويليها السبت 12 رمضان والثالثة 18 رمضان ويليها السبت 19 رمضان والأخيرة الجمعة 25 رمضان ويليها السبت 26 رمضان حيث يحصل الموظفين على راحة من عناء العمل طوال أيام الأسبوع.





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جدول الاجازات الرسمية المتبقية في 2021

حصل موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2021 و الإجازات المتبقية في 2021 على أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية لذلك حيث إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو و ثورة 30 يونيو وإجازة عيد الأضحى خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو و ثورة يوليو يوم 23 يوليو و رأس السنة الهجرية يوم 9 أغسطس يوم 6 أكتوبر عيد النصر و الاثنين 18 أكتوبر المولد النبوي الشريف.

يدير الكثير من المصريين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الإجازات بالشهر الكريم و طقوس الاحتفال به في مصر وأسعار الياميش الرمضاني هذا العام في الأسواق المحلية.