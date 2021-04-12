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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«زايد» و«السبكي» يتابعان تطبيق التأمين الصحي الشامل بالأقصر وأسوان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:32 ص
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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يرافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في زيارتها الميدانية بمحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة سير العمل بمستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب أسرة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، إضافة إلى متابعة استعدادات تطبيق المنظومة الجديدة في أسوان.

وأكد السبكي، في بيان اليوم أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على متابعة سير العمل ميدانيًا بالمنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الوقوف على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بأسوان، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع إلى أقل وقت ممكن والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأضاف أنه من المقرر زيارة (مستشفيات "إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي"، مركز طب أسرة الطود، ووحدة طب أسرة الدبابية) بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى زيارة (مستشفيات "إدفو، دراو، الصداقة"، ووحدات طب أسرة "الشرونه قبلي، الطوناب، الكاجوج، الجعافرة، الجزيرة") بمحافظة أسوان.

وتابع السبكي: أن الزيارة ستشمل أيضًا تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر سبل الحماية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة للعزل من المنظومة في المحافظات سالفة الذِكر، ومنها مستشفى الأطفال التخصصي "العديسات سابقًا" بالأقصر.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان خلال الزيارة أيضًا الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

جدير بالذكر، أنه المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 6 محافظات، (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
«زايد» و«السبكي» يتابعان تطبيق التأمين الصحي الشامل بالأقصر وأسوان
«زايد» و«السبكي» يتابعان تطبيق التأمين الصحي الشامل بالأقصر وأسوان

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