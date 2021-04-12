إعطاء 2.26 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن إعطاء 2.26 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 58 ألف و856 جرعة في اليوم.ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 1.1 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.