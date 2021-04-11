«اتحاد الصناعات» يشيد بدور الدولة فى التدريب التكنولوجى

قال المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية «ICT»، إن اهتمام الدولة ببرامج تدريب وتأهيل الشباب وتوفر الكوادرالفنية عالية المستوى القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في عملية التصنيع يعد أحد استراتيجية رؤية مصر 2030، مؤكدًا على توجيه الرئيس السيسي بخلق جيل جديد من الكوادر البشرية للمنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.وأضاف نائب رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل وتدريب العمالة بالتعاون بين الجهات المختصة ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، موضحًا أن مصر أصبحت ضمن الدول الناشئة في الاهتمام بالصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.وقال «إيراهيم»، إن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بتطوير وتحديث الصناعة المصرية قاطرة التنمية وتحقيق نمو شامل في التصنيع المحلي بعد جنى ثمار الاصلاح الاقتصادي، موضحًا أهمية التوسع في المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعي.ولفت «إبراهيم» إلى أن أهمية دعم الصناعات المغذية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدًا على أهمية تعزيز نشاط وكفاءة المجمعات الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة على مستوى الجمهورية.