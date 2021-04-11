تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:55 م
تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك لقرب موعد رمضان الكريم وال1ي يفصلنا يوم واحد فقط عن الشهر الكريم.
تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان
وتقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 11-4-2021، تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان، حيث ينتظر الكثير من المصرين وغير المصرين بالوطن العربي اهم البرامج والمسلسلات التي سيتم اذاعتها عبر منصات قناة القاهرة والناس.
2 - التردد: 12284.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
2 - التردد: 11430.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
1 - مع إبراهيم عيسى.
2 - الدكتور.
3 - الناس الحلوة.
4 - القاهرة 360.
5 - نفسنة.
6 - تك توك.
7 - خيط حرير.
8 - نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.
9 - النبض الأمريكي.
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2 - مسلسل ولاد ناس.
3 - مسلسل فارس بلا جواز.
2 - الدكتور والناس الحلوة.
3 - شيخ الحارة والجريئة.
4 - العباقرة عائلات.
5 - may.s show.
تردد قناة القاهرة والناس 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12284.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
تردد قناة القاهرة والناس 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11430.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.
برامج القاهرة والناسومن اهم برامج القاهرة والناس علي المستوي العام:
1 - مع إبراهيم عيسى.
2 - الدكتور.
3 - الناس الحلوة.
4 - القاهرة 360.
5 - نفسنة.
6 - تك توك.
7 - خيط حرير.
8 - نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.
9 - النبض الأمريكي.
اقرأ
أيضًا:
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مواجهة كورونا (إنفوجراف)
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بكورونا
مسلسلات رمضان علي القاهرة والناس 20211 - مسلسل الطاووس.
2 - مسلسل ولاد ناس.
3 - مسلسل فارس بلا جواز.
برامج رمضان علي القاهرة والناس 20211 - لحظات جريئة.
2 - الدكتور والناس الحلوة.
3 - شيخ الحارة والجريئة.
4 - العباقرة عائلات.
5 - may.s show.