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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:55 م
قناة القاهرة والناس
قناة القاهرة والناس
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تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك لقرب موعد رمضان الكريم وال1ي يفصلنا يوم واحد فقط عن الشهر الكريم.

تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان

وتقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 11-4-2021، تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان، حيث ينتظر الكثير من المصرين وغير المصرين بالوطن العربي اهم البرامج والمسلسلات التي سيتم اذاعتها عبر منصات قناة القاهرة والناس.

تردد قناة القاهرة والناس 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12284.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.

تردد قناة القاهرة والناس 2021

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 11430.
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: رأسي (V).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.
6 - الجودة: HD.

برامج القاهرة والناس

ومن اهم برامج القاهرة والناس علي المستوي العام:
1 - مع إبراهيم عيسى.
2 - الدكتور.
3 - الناس الحلوة.
4 - القاهرة 360.
5 - نفسنة.
6 - تك توك.
7 - خيط حرير.
8 - نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.
9 - النبض الأمريكي.

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مسلسلات رمضان علي القاهرة والناس 2021

1 - مسلسل الطاووس.
2 - مسلسل ولاد ناس.
3 - مسلسل فارس بلا جواز.

برامج رمضان علي القاهرة والناس 2021

1 - لحظات جريئة.
2 - الدكتور والناس الحلوة.
3 - شيخ الحارة والجريئة.
4 - العباقرة عائلات.
5 - may.s show.

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