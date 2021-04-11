تردد قناة القاهرة والناس 2021

تردد قناة القاهرة والناس 2021

برامج القاهرة والناس

وتقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 11-4-2021، تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان، حيث ينتظر الكثير من المصرين وغير المصرين بالوطن العربي اهم البرامج والمسلسلات التي سيتم اذاعتها عبر منصات قناة القاهرة والناس.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 12284.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: رأسي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11430.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: رأسي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 56.6 - الجودة: HD.ومن اهم برامج القاهرة والناس علي المستوي العام:1 - مع إبراهيم عيسى.2 - الدكتور.3 - الناس الحلوة.4 - القاهرة 360.5 - نفسنة.6 - تك توك.7 - خيط حرير.8 - نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.9 - النبض الأمريكي.

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مسلسلات رمضان علي القاهرة والناس 2021

برامج رمضان علي القاهرة والناس 2021

1 - مسلسل الطاووس.2 - مسلسل ولاد ناس.3 - مسلسل فارس بلا جواز.1 - لحظات جريئة.2 - الدكتور والناس الحلوة.3 - شيخ الحارة والجريئة.4 - العباقرة عائلات.5 - may.s show.