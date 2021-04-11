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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر تنتهي من تصوير «نسل الأغراب» و«بين السما والأرض»

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:45 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
حسن أمين
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تشارك الفنانة نجلاء بدر في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسلي "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، كما تشارك في مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة.

وقالت نجلاء بدر لـ"الدستور" إنها انتهت من تصوير مشاهدها في كل من مسلسل "نسل الأغراب" و"بين السما والأرض" معربة عن سعادتها بانتهائها من تصوير أعمالها قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأضافت أنها سعيدة بحجم الإنتاج الدرامي هذا العام والذي يحتوي على فكرة البطولات الجماعية والثنائيات الذي يعود بنا إلى الدراما الثقيلة والأعمال الجماعية التي افتقدناها خلال الفترة الماضية مثل مسلسل "ليالي الحلمية"، ومسلسل "ارابيسك" الذي كانا يضما عدد كبير من النجوم فهذا العام تغلبنا على فكرة البطل الأوحد.

ويشارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل "بين السما والأرض" من تأليف إسلام حافظ، ومن بطولة درة ونورهان شعيب وأحمد بدير وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والذي يقدم نوعية مختلفة من أعمال 15 حلقة منها كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف.

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