مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على ام بي سي مصر

موعد عرض مسلسل ملوك الجدعنة

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث تتزايد معدلات البحث عنوتعرض قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك ٦ مسلسلات وهم مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ومسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة امينة خليل و"نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة ومسلسل"لحم غزال”.من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.ينتمي المسلسل إلى الدراما الصعيدية، بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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موعد عرض مسلسل موسى