مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:05 م
حسن أمينطباعة
أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث تتزايد معدلات البحث عن مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر.
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مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على ام بي سي مصروتعرض قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك ٦ مسلسلات وهم مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ومسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة امينة خليل و"نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة ومسلسل"لحم غزال”.
موعد عرض مسلسل ملوك الجدعنةمن بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.
موعد عرض مسلسل نسل الأغرابينتمي المسلسل إلى الدراما الصعيدية، بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
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موعد عرض مسلسل موسى
يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.