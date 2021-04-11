طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

مكونات عجينة القطايف 3 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

2 كوب ونصف من الماء

طريقة تحضير عجينة القطايف - يتم احضار وعاء يتم خلط الدقيق مع السكر ومن ثم إضافة الملج والبينكج بودر، ونضع الماء على الخليط ويتم خلط المكونات سويًا، حتى تتداخل المكونات مع بعضهما البعض ونحصل على عجينة سائلة، نضع المقلاة على النار ويتم تسخينها بشكل جيد على أن تكون من النوع غير اللاصق.

- ومن ثم نستخدم ملعقة يتم وضع وحدات من العجينه وتترك حتى تتحمر من الأسفل فقط يتم تكرار حتى الانتهاء من الكمية.







مكونات عمل القطايف بالقشطة:

نصف كيلو قطايف

2 كوب من الحليب

4 ملاعق سكر

4 ملاعق من النشا

طريقة عمل عجينة القطايف نضع في وعاء على النار الحليب والسكر والفانيليا والنشا

نقلب المكونات حتى يتم الحصول على خليط سميك

يرفع على النار ويترك حتى يبرد

يتم حشو القطايف ويتم غلقها وتغلق من الأطراف

نرص في طبق التقديم ونقوم بتزينها وبالهنا والشفا.



تعتبر القطايف من ألذ الحلويات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، ويمكن عمل القطايف بعدة حشوات من بينها القشطة والمكسرات والعجوة، وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن عمل عجينة القطايف.