إيران بعد حادث نطنز: مستمرون فى تطوير برنامجنا النووى

أكد علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أنهم يتعاملون مع حادث منشأة نطنز على أنه "إرهاب نووي".وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران تحتفظ بحقها في الرد على منفذي حادثة نطنز، ومن يقف وراءهم ويدعمهم.وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان مساء اليوم، على أن حادث منشأة نطنز كان بفعل فاعل.وشدد صالحي على أن إيران ستعمل بجدية على تطوير صناعتها النووية.